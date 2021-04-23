لأول مرة.. مجندات في الحرم يشاركن في حفظ الأمن وتنظيم الحشود

المواطن - مكة المكرمة

أظهرت لقطات بثتها قناة “العربية”، مجندات يعملن لأول مرة في تنظيم الحشود ويشاركن في حفظ الأمن في الحرم المكي في موسم رمضان الحالي.

يشاركن في حفظ الأمن وتنظيم الحشود بين أفواج المعتمرين.. مجندات سعوديات داخل الحرم المكي للمرة الأولى#العربية pic.twitter.com/Vr8w3QRUfY — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 21, 2021

والمجندات هن عناصر من الشرطة النسائية التابعات لقوات “أمن الحج والعمرة”، وباشرن عملهن للمرة الأولى بموسم رمضان داخل الحرم المكي.

80 مجندة في الحرم

وأوضحت القناة في تقرير لها، أن عدد المجندات 80 مجندة، يعملن على أبواب الحرم وبين أفواج المعتمرين، ويظهرن لحفظ عمليات الأمن وتنظيم الحشود بعد تدريبهن وتأهيلهن عبر دورات عسكرية.

وقالت المجندة غيداء بكر خلال التقرير: إن “المحور الأمني مهمتنا الرئيسية لمساعدة قاصدات بيت الله الحرام، وعندنا العنصر التنظيمي ويعني بذلك إدارة الحشود في جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والتوسعة”. وأضاف التقرير: “مراقبة ومتابعة على مدار الساعة بين أروقة الحرم وفي ساحاته والمصليات، وخدمات إنسانية يقدمنها العسكريات لبنات جنسهن”.

تمكين جديد للمرأة

وختم التقرير: “خطوة تمكين جديدة للمرأة السعودية بعد تشريعات وقرارات هدفها إتاحة العمل لهن بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومن ضمنها القطاع الأمني الذي وجد إقبالًا كبيرًا لدى النساء”.

يذكر أنه في 8 أكتوبر 2020، أعلن الأمن العام الانتهاء من تأهيل 148 متدربة برتبة جندي، والتحاقهن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المسجدين الحرام والنبوي، بعدما أمضين 3 أشهر في التدريب.

وفي 3 أكتوبر 2019، أعلنت المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، السماح بالتحاق النساء بالفروع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.

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