لقاح كورونا مناسب لمرضى الكلى

المواطن - الرياض

أكد أستاذ واستشاري أمراض الكلي في جامعة المؤسس، سعد الشعيب، أن لقاح كورونا ليس له أي أثر سلبي على الكليتين.

مناسب للمرضى:

وتابع الشعيب، في تغريدة له عبر تويتر، أن لقاح كورونا ضروري لكل مرضى الكلى خاصة إذا كان المرض متقدمًا، وكذلك مناسب لمريض زراعة الكلى بغض النظر عن فترة الزراعة.

وأضاف محذرًا: من الثابت علميًّا أن من مضاعفات كورونا تدهور وظائف الكليتين.

كورونا في السعودية:

ووكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة عن تعافي (1205) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (393653) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (9660) حالة، من بينها (1205) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (410191) حالة، توفي منهم (6878) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها والتي بلغت (1098) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 454، مكة المكرمة 244، المنطقة الشرقية 171، منطقة عسير 44، المدينة المنورة 42.

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