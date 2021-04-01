‎الرئيسية
الرياضة
لقطات من عمومية النصر

لقطات من عمومية النصر

2021/04/01
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
لقطات من عمومية النصر ولبد بن بدر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

تشهد الجمعية العمومية غير العادية لنادي النصر الآن، حضور الأعضاء الذهبيين وفي مقدمتهم الأمير وليد بن بدر، الذي ينوب أيضًا عن الداعم الأمير خالد بن فهد.

عمومية النصر

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لأبرز لقطات الجمعية العمومية التي انطلقت، قبل قليل، حيث حرص الأمير وليد بن بدر على الحضور مبكرًا، كما اصطحب نجله الصغير بدر معه.

عضو نادي النصر الذهبي وليد بن بدر
ولبد بن بدر ونجله – المصدر @AlNassrFC

ويتواجد المرشح الوحيد على رئاسة النادي، مسلي آل معمر وأعضاء مجلس الإدارة في قائمته، وهم؛ عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع.

مسلي آل معمر
مسلي آل معمر – المصدر @AlNassrFC

الذهبيون يدعمون مسلي آل معمر

ويحظى المرشح مسلي آل معمر بدعم من الأعضاء الذهبيين ويتقدمهم الأمير خالد بن فهد الذي اعتذر عن حضور عمومية النصر اليوم، وفوض الأمير وليد بن بدر ممثلًا عنه، لإدارة كافة الأصوات التي يمتلكها، والبالغة 118 ألفًا و850 صوتًا.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قد استبعدت قائمة غانم المطيري رسميًا، وتنتظر الجماهير النصراوية الجمعية العمومية اليوم، لتزكية مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات.

اعضاء النصر
جانب من الحضور – المصدر @AlNassrFC
اعضاء النصر
جانب من الحضور – المصدر @AlNassrFC
نادي النصر
جانب من الحضور – المصدر @AlNassrFC
انتخابات النصر
جانب من الحضور – المصدر @AlNassrFC


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :