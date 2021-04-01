لقطات من عمومية النصر

المواطن - مروة نبيل

تشهد الجمعية العمومية غير العادية لنادي النصر الآن، حضور الأعضاء الذهبيين وفي مقدمتهم الأمير وليد بن بدر، الذي ينوب أيضًا عن الداعم الأمير خالد بن فهد.

عمومية النصر

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لأبرز لقطات الجمعية العمومية التي انطلقت، قبل قليل، حيث حرص الأمير وليد بن بدر على الحضور مبكرًا، كما اصطحب نجله الصغير بدر معه.

ويتواجد المرشح الوحيد على رئاسة النادي، مسلي آل معمر وأعضاء مجلس الإدارة في قائمته، وهم؛ عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع.

الذهبيون يدعمون مسلي آل معمر

ويحظى المرشح مسلي آل معمر بدعم من الأعضاء الذهبيين ويتقدمهم الأمير خالد بن فهد الذي اعتذر عن حضور عمومية النصر اليوم، وفوض الأمير وليد بن بدر ممثلًا عنه، لإدارة كافة الأصوات التي يمتلكها، والبالغة 118 ألفًا و850 صوتًا.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قد استبعدت قائمة غانم المطيري رسميًا، وتنتظر الجماهير النصراوية الجمعية العمومية اليوم، لتزكية مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات.

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