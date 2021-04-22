لوحات الفنانين السعوديين تزين جدران مكتب محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

يتسم دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للموهوبين في السعودية بالتطبيق العملي وليس بالأقوال فهو القدوة لكل المسؤولين في الدولة الذين يجب أن تتطابق أقوالهم مع أفعالهم.

وفي هذا الصدد أعلن الفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان وجود عمل فني له في مكتب سمو ولي العهد إلى جانب العديد من أعمال الفنانين السعوديين.

محمد بن سلمان يدعم الفن السعودي الراقي

وقال السليمان: سعادتي غامرة وتشرفي كبير أن أرى عملي الفني في مكتب سمو ولي العهد حفظه الله.

هذا الدعم من سموه الكريم للفنانين السعوديين ليس بمستغرب فالمشاريع الفنية وبشاراتها تتوالى وتتوجه لفناني بلادنا الغالية وأبنائها بأجيالهم وتوجهاتهم الفنية الأصيلة؛ فالشكر والعرفان والامتنان لسموه الكريم.

وقبل أيام رُصدت لوحة جديدة للفنانة التشكيلية السعودية وداد الأحمدي في مكتب ولي العهد أثناء استقباله لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه بجدة.

اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية

يذكر أنه في يوليو الماضي، صدرت موافقة المقام السامي الكريم على مقترح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

كما تضمن المقترح التأكيد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.

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