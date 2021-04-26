ليونيل ميسي مهدد بالإيقاف

المواطن - مروة نبيل

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهددًا بالغياب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره فالنسيا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ليونيل ميسي قد يغيب أمام فالنسيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة على ملعب “كامب نو”، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني الممتاز، ثم يواجه فالنسيا، مساء الأحد، على ملعب “ميستايا”.

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن برشلونة يمتلك 4 لاعبين أساسيين يمتلكون 4 بطاقات صفراء، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، ليصبح مهدداً بالغياب عن برشلونة ضد فالنسيا في حالة الحصول على البطاقة الخامسة خلال مباراة غرناطة.

وأضافت: “اللاعبون الأربعة هم ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أوسكار مينجويزا، فرينكي دي يونج، كما يُهدد الإيقاف هذا الرباعي أيضًا في مباراة أتلتيكو مدريد المرتقبة، إذا حصلوا على البطاقة الخامسة أمام فالنسيا”.

فياريال ضد برشلونة

ولعب فياريال ضد برشلونة بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز هام بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة فياريال ضد برشلونة، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد “الغواصات الصفراء” عند 49 نقطة ليحتل المركز السابع.

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