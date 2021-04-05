مؤمنة: أخطأت في بعض الأمور

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، تفاصيل الجمعية العمومية الغير عادية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ارتكب العديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية، ويسعى لتصحيحها.

مؤمنة يكشف تفاصيل الجمعية العمومية:

وقال عبدالإله مؤمنة: “كنا نخوض تجربة النقل عن بعد وهذه التجربة عكست كل الشفافية، تجربة جيدة على مستوى الأندية، نحن بين إخواننا ورجالات النادي الأهلي، مرحلة كانت مهمة نشعر أننا يدنا واحدة وجميعنا في المسؤولية”.

وتابع: “إن شاء الله نحن خرجنا بما يكفل على مستقبل النادي الأهلي، الأيام القادمة سيكون هناك عمل كبير جدًّا بإذن الله، أعتذر أنني لن أقول على التفاصيل، ولكن أبشركم بأن الأمور طيبة لتصحيح الفترة الماضية والتي كان بها أخطاء على المستوى الفني ومستوى الأداء كانت فترة صعبة جدًّا”.

وأضاف مؤمنة خلال تصريحاته لـ”الدوري مع وليد”: “عودة رجال النادي الأهلي سواء بالدعم المادي أو الدعم الحضوري ستُخفف كثيرًا، قد تكون هناك أمور لم تكن عند حسن الظن، ولكن لن يتم أي شيء خلال الفترة المقبلة، إلا عند التأكد من عدم تكرار أي خطأ”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “كان عندنا بعض الالتزامات، اليوم نستهدف رجال النادي الأهلي، سعيد بتوجيه الدعوة توقيتها مناسب، سواء استمريت أو جاء شخص آخر، لست متمسكًا بالكرسي أنا أمثل كيان كبير، يحتاج إلى أن تؤدي إلى آخر يوم”.

واختتم مؤمنة تصريحاته قائلًا: “أخطأت في بعض الأمور الفنية والإدارية وكنت أتمنى أن يكون معي دعم واضح، أرحب إذا لم ننجز ونصل للمطلوب فالتغييرات واردة، أتمنى يكون هناك دعم يعكس العمل في النادي، المشكلة ليست في التغيير نحتاج حيزًا لكثير من الأمور”.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.

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