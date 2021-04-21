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مؤمنة يستعد للاستقالة والديون تتجاوز الـ130 مليونًا !

مؤمنة يستعد للاستقالة والديون تتجاوز الـ130 مليونًا !

2021/04/21
الساعة 12:52 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مؤمنة يستعد للاستقالة والديون تتجاوز الـ130 مليونًا ! عبدالإله مؤمنة
المواطن - مروة نبيل

يعيش النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، لتقترب الإدارة من تقديم استقالتها رسميًا.

ديون ضخمة على الأهلي

وأكد مقدم برنامج “الديوانية”، عبدالرحمن الحميدي، أن رئيس النادي الأهلي جهز خطاب الاستقالة، ولكنه في انتظار الاسم الذي سيتحمل الالتزامات المالية والمسؤولية التضامنية.

وتابع الحميدي قائلًا: “وفقًا لمصادرنا؛ فإن إجمالي الديون ما يزيد عن 130 مليون ريال بعد جدولة على المدى البعيد ومستحقة الدفع للدخول في سوق اللاعبين القادم”.

رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة
عبدالإله مؤمنة – المصدر @ALAHLI_FC

الإدارة في طريقها للاستقالة

وكان وكيل وزارة الرياضة للإعلام، رجاء الله السلمي، قد حسم الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن تقديم إدارة عبدالإله مؤمنة لاستقالتها، مؤكدًا أن المجلس في طريقه للاستقالة بعد الاتفاق مع الأعضاء الذهبيين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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