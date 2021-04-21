مؤمنة يستعد للاستقالة والديون تتجاوز الـ130 مليونًا !

المواطن - مروة نبيل

يعيش النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، لتقترب الإدارة من تقديم استقالتها رسميًا.

في دهاليز الوضع الأهلاوي.. رئيس النادي جهز خطاب الاستقالة!

و مصادر " الديوانية " تؤكد إجمالي الديون تزيد عن 130 مليون ريال.#مقدمة_الديوانية مع @A_AlHameedi#الديوانية pic.twitter.com/lvnTNpbC8i — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 20, 2021

ديون ضخمة على الأهلي

وأكد مقدم برنامج “الديوانية”، عبدالرحمن الحميدي، أن رئيس النادي الأهلي جهز خطاب الاستقالة، ولكنه في انتظار الاسم الذي سيتحمل الالتزامات المالية والمسؤولية التضامنية.

وتابع الحميدي قائلًا: “وفقًا لمصادرنا؛ فإن إجمالي الديون ما يزيد عن 130 مليون ريال بعد جدولة على المدى البعيد ومستحقة الدفع للدخول في سوق اللاعبين القادم”.

الإدارة في طريقها للاستقالة

وكان وكيل وزارة الرياضة للإعلام، رجاء الله السلمي، قد حسم الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن تقديم إدارة عبدالإله مؤمنة لاستقالتها، مؤكدًا أن المجلس في طريقه للاستقالة بعد الاتفاق مع الأعضاء الذهبيين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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