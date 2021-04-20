ماجد عبدالله: تركت التدخين مع الاعتزال

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، أنه كان مدخنًا طوال فترة لعبه كرة القدم تقريبًا، قبل أن يتركه مع الاعتزال.

ماجد عبدالله يكشف تفاصيل تركه التدخين:

وقال ماجد عبدالله خلال تصريحاته لبرنامج “المسار”: “نعم كنت مدخنًا، بداية من عام 1985 تقريبًا، كنت أدخن وألعب ولكن يوم اعتزلت يوم 1998 اعتزلت كرة القدم وتركت التدخين والقرار سهل جدًّا وتوقفت”.

وتابع: “اكتشفت أنني كنت أدخن طفش معسكرات ومعسكرات، أنا اعتزلت وتركت التدخين، بدون أي أسباب، حتى أصدقائي استغربوا أنني لا أدخن ومرت الأيام وأنا لا أدخن.. وهذا القرار إرادة، وحتى إن كنت مع أصدقاء مدخنين لا أدخن”.

قصة البطاقة الحمراء الوحيدة واللقب الأقرب:

وتحدث ماجد عبدالله عن بدايته مع كرة القدم خلال مشاركته في دوري عتيقة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه والده درب العديد من الأندية ومنها الأهلي والهلال، كما كشف عن اللقب الأقرب إلى قلبه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما كشف النجم النصراوي السابق تفاصيل البطاقة الحمراء الوحيدة التي حصل عليها طوال مسيرته في الملاعب التي استمرت لـ22 عامًا، وشهدت مشاركته في حوالي 400 مباراة؛ وتسجيله لأكثر من 500 هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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