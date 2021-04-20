ماجد عبدالله: والدي درب الأهلي والهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، بدايته مع كرة القدم خلال مشاركته في دوري عتيقة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن والده درب العديد من الأندية، ومنها الأهلي والهلال.

ماجد عبدالله يتحدث عن عائلته:

وتحدث ماجد عبدالله عن عائلته لبرنامج “المسار”، قائلًا: “ولدت في جدة عام 1959، تركنا جدة وأنا طفل 5 سنوات ودراستي كانت في الرياض، وترتيبي هو رقم اثنين في العائلة، ونحن 7، وتوفي اثنان”.

وعن أسباب الانتقال إلى العاصمة، قال: “والدي كان يدرب في النادي الأهلي ثم انتقل إلى الرياض وانتقلنا معه، لأنه درب النصر والهلال والرياض كان اسمه نادي اليمامة، وكان يأخذنا معه، وهذا ما جعل لدي شغف في الكرة”.

دوري عتيقة بداية عبدالله مع الكرة:

وعن بدايته في كرة القدم، قال ماجد عبدالله: “كان بداية المسار وأنا في الصف الخامس والسادس، كان هناك دوري عتيقة، الآن يتواجد به سوق الخضار، ولكنه في السابق كان ملعب”.

وواصل نجم نادي النصر السابق تصريحاته قائلًا: “وكان به فرق كبيرة كل فريق يضم 6 أو 7 لاعبين، ونحن كنا فريق حارة، وكان لدينا لاعب واحد فقط، وهو الراحل محمد الهديان والباقي حارة”.

واختتم ماجد عبدالله تصريحاته قائلًا: “واستطعنا من خلاله الفوز عليهم جميعًا، قبل النهائيات ذهبوا للأمير الراحل عبدالرحمن، وكانوا يقولون مثل محمد سعد العبدلي، وحضروا المباراة النهائية وبعد ذلك سجلوني وأنا في أولى متوسط”.

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