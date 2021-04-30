ماجد عبدالله يكسب يوسف الثنيان

المواطن - محمد سمعه

فاز ماجد عبدالله نجم نادي النصر الأسبق بـ تحدي الأساطير في برنامج ” تحدي المشاهير” متفوقًا على يوسف الثنيان نجم نادي الهلال الأسبق.

ونجح ماجد في الفوز بالتحدي بمساعدة فريقه بتحقيقه 42 نقطة، بينما حقق فريق يوسف الثنيان 35 نقطة.

ذكريات قديمة لـ ماجد عبدالله والثنيان

وشملت حلقة برنامج ” تحدي المشاهير” المذاع على قناة SBC ذكريات مختلفة وصورًا قديمة للنجمين الكبيرين حيث تم عرض هدف يوسف الثنيان الشهير في النصر عام 1997 كذلك عُرضت الصورة الشهيرة لـ ماجد مع صالح النعيمة نجم الهلال السابق وهما حاملان لقب كأس أمم آسيا عام 1984 في الطائرة.

ماجد يُبدي رأيه في مدرب النصر الجديد

وفي سياق الحلقة، تحدث ماجد عبدالله عن المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر الجديد قائلًا: ” لا يُمكن الحكم عليه حاليًا لأنه مدرب جديد على الفريق والحكم يكون بنهاية الموسم”.

الثنيان يختار أفضل لاعب بالمملكة

أما يوسف الثنيان فأكد على أن اللاعب سالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال حاليًا هو أفضل لاعب في المملكة.

وتحدث الثنيان لـ برنامج ” تحدي المشاهير” المذاع على قناة SBC قائلًا: “الدوسري حقيقة أستمتع بلعبه، صحيح طريقة لعبه مختلفة عني تمامًا، ولكنه لاعب مميز، وهو أفضل لاعب بوجهة نظري في المملكة حاليًا”.

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