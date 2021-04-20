ماجد عبدالله يكشف الموسم الأسوأ للنصر

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، عن الموسم الأسوأ للأصفر، موضحًا تفاصيل توليه تدريب الفريق الأول خلال فترة لعبه.

ماجد عبدالله يوضح تفاصيل الموسم الأسوأ:

وكانت إدارة نادي النصر قد أقالت المدير الفني لتراجع النتائج عام 1413 هجريًّا، ليصبح ماجد عبدالله المدرب، ويُقال إنه إذا جاء هدف في شباك الفريق يشعر بالضيق وينزل الملعب يبدأ الإحماء.

وعلق ماجد عبدالله خلال تصريحاته لبرنامج “المسار” قائلًا: “هذا الموسم كان أسوء موسم لنادي النصر، وكان متبقي 3 مباريات والنادي لا يستطيع إحضار مدرب في هذا الوقت، وطلبوا مني أن أكون مدربًا ولاعبًا، ولم يكن علينا أي خطورة وكملنا وكنت ألعب نفسي”.

قصة البطاقة الحمراء الوحيدة واللقب الأقرب:

وتحدث عبدالله عن بدايته مع كرة القدم خلال مشاركته في دوري عتيقة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه والده درب العديد من الأندية ومنها الأهلي والهلال، كما كشف عن اللقب الأقرب إلى قلبه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما كشف النجم النصراوي السابق تفاصيل البطاقة الحمراء الوحيدة التي حصل عليها طوال مسيرته في الملاعب التي استمرت لـ22 عامًا، وشهدت مشاركته في حوالي 400 مباراة؛ وتسجيله لأكثر من 500 هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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