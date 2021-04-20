ماسون يقود توتنهام رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تعيين لاعبه السابق ريان ماسون كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم خلفًا لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ماسون يدرب توتنهام لنهاية الموسم

وأشار نادي توتنهام هوتسبير في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى أن ريان ماسون سيقود الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد إقالة مورينيو بالأمس.

وقال رئيس النادي، دانييل ليفي في بيان: “لدينا ثقة كبيرة في هذه التشكيلة من اللاعبين الموهوبين، سنخوض نهائي الكأس ولدينا 6 مباريات متبقية في الدوري، ويجب أن ينصب كل تركيزنا على تحقيق نهاية قوية لهذا الموسم”.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة للمدرب الجديد، ماسون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، يوم غد الأربعاء، قبل أن يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، يوم الأحد المقبل.

السبيرز في الدوري الإنجليزي

ويحتل السبيرز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، حيث نجح في الفوز 14 مرة، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر 10 لقاءات، ما دفع الإدارة لإقالة مورينيو.

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