مانشستر يونايتد يقلبها على توتنهام

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، التي أُقيمت في معقل السبيرز، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحويل الشياطين الحمر لتأخرهم بهدف إلى فوز بثلاثية.

توتنهام يتقدم

وبدأت مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بشكل سريع، وتابع هيونج مين سون كرة مرتدة من دفاع الشياطين الحمر عند الدقيقة الثالثة، إلا أن تسديدته ذهبت بعيدًا، ومرر إديسون كافاني الكرة إلى ماركوس راشفورد، ولكن مرت تسديدته بجوار قائم السبيرز.

ومرر بول بوغبا كرة بينية لكافاني عند الدقيقة 33، ونجح في هز شباك لوريس من تسديدة أرضية، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قبل أن يتمكن سون من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 40 من تمريرة مميزة لهاري كين.

توتنهام ضد مانشستر يونايتد:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، أطلق كين تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 48، ولكنها ذهبت أعلى العارضة، وأطلق ماكتوميناي كرة صاروخية عند الدقيقة 55، وتألق لوريس وأبعدها.

وتمكن الشياطين الحمر من التعادل عند الدقيقة 57، بعدما أرسل فريد كرة بينية لكافاني ولكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها لوريس، قبل أن يُتبعها فريد بتسديدة قوية تهز الشباك، وأضاع توتنهام فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما تألق هندرسون أمام كرة سون.

وسدد برونو فرنانديز كرة عند الدقيقة 63، حولها لوريس إلى ركلة ركنية بصعوبة، وكاد مانشستر يونايتد أن يحرز الهدف الثاني، بعدما لعب برونو كرة إلى بوغبا، ليسدد كرة بالكعب ويبعدها داير.

ولعب جرينوود كرة عرضية تابعها كافاني برأسية قوية ليمنح الشياطين الحمر التقدم في مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد عند الدقيقة 79، لتشتعل الدقائق المتبقية، حيث ضغط كل منهما بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وكاد السبيرز أن يتعادل عند الدقيقة 84 عن طريق النيران الصديقة، قبل أن يسجل جرينوود الهدف الثالث عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بتحقيق الشياطين الحمر للفوز بنتيجة 3/ 1.

وبعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد اليوم، رفع الشياطين الحمر رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد السبيرز عند 49 نقطة ليحتل المركز السابع.

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