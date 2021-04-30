مانشستر يونايتد يقسو على روما بسداسية

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفوز على ضيفه روما الإيطالي بسداسية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور الـ4 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وروما

وبدأ اليونايتد، المباراة بضغط هجومي أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وبعد ذلك، تراجع أداء اليونايتد لينجح روما في إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء عبر اللاعب لورينزو بليغريني بالدقيقة الخامسة عشرة.

ونجح روما في إضافة الهدف الثاني عبر نجمه البوسني إيدين دجيكو بالدقيقة الرابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم روما على مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الأوروغوياني إدينسون كافاني من إضافة الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة الـ49 بعد تمريرة متقنة من اللاعب برونو فيرنانديز.

كافاني وفيرنانديز يُبدعان

وبالدقيقة الـ65 أضاف كافاني ثالث أهداف مان يونايتد بعدما ارتدت الكرة من يد حارس روما لتُصبح النتيجة 3-2 لمصلحة اليونايتد.

واستمر تراجع نادي روما، ليُضيف مانشستر يونايتد الهدف الرابع عبر اللاعب برونو فيرنانديز من ركلة جزاء بالدقيقة الـ71.

وأضاف مان يونايتد الهدف الخامس عبر رأسية من الفرنسي بول بوجبا بالدقيقة الـ75 بعد عرضية متقنة من المتألق برونو فيرنانديز، واستمر مهرجان الأهداف ليُضيف جرينوود الهدف السادس لليونايتد بالدقيقة الـ85 بعد تمريرة بينية ممتازة من كافاني.

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