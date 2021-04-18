مايكروسوفت تدرس بيع Xbox بالبيتكوين

المواطن- متابعة

تدرس شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا عرض منتجاتها بعملة بيتكوين وذلك بعد أن أجرت مسحًا لمعرفة طريقة الدفع المفضلة لدى مستخدميها.

طرق الدفع المفضلة

وبحسب موقع Bitcoin News فقد طلبت مايكروسوفت من المستخدمين الرد على سؤال واحد وهو: أي من طرق الدفع ترغب في استخدامها لشراء أجهزة xbox؟

وكانت أكثر الإجابات من المستخدمين في الاستطلاع هي الدفع ببطاقة الائتمان، تلتها في الترتيب مدفوعات بيتكوين، ومن هنا بدأت الشركة في دراسة إمكانية الدفع بالعملات الرقمية المشفرة لشراء منتجاتها.

وتم تقديم الاستطلاع للمستخدمين المشاركين في برنامج الاختبار التجريبي xbox Insider.

ولا تعد هذه هي المحاولة الأولى التي تطلقها مايكروسوفت، ففي عام 2014 أضافت الشركة بالفعل إمكانية الدفع بعملة بيتكوين عبر حسابات Microsoft، لكن تم إلغاء تفعيل هذه الإمكانية ثم أعادت إطلاقها في يناير 2018.

تحديث مايكروسوفت الجديد لـ إيدج

وفي سياق آخر، يُذكر أن شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة أضافت خاصية جديدة إلى برنامج تصفح الإنترنت إيدج لتوفير بيئة أكثر أمنًا للأطفال، تحت اسم كيدز مود.

وبمجرد تفعيل الوضع سيظهر للأطفال لوحات ملونة بشخصيات ديزني وبيكسر لتصبح صورة سطح المكتب، كما يمكنهم التنقل بين نحو 70 موقعًا إلكترونيًا يقدمون محتوى مناسبًا لهم، كما يمكن للآباء تعديل القائمة بإضافة أو حذف ما يريدونه من مواقع.

وتقدم الشركة فئتين من وضع كيدز مود الأولى للأطفال بين الخامسة والثامنة والثانية للأطفال بين 9 و12 سنة.

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