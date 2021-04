ما قصة معركة حذاء الشيطان التي فازت بها نايكي ؟

المواطن- متابعة

فازت شركة نايكي Nike بدعوى قضائية ضد مجموعة MSCHF الفنية في بروكلين بشأن حذاء الشيطان المثير للجدل الذي يحتوي على قطرة دم بشري حقيقية في نعله.

ثمن حذاء الشيطان

ويبلغ سعر الحذاء الرياضي، وهو نسخة معدلة من حذاء نايكي اير ماكس 97، 1018 دولارًا، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وأنتجت مجموعة MSCHF الفنية الحذاء بالتعاون مع مغني الراب ليل ناس إكس، لافتة إلى إنه تم تصنيع 666 زوجًا من الحذاء فقط، وأن جميع الأزواج شُحنت باستثناء واحد.

واعتبرت نايكي أن MSCHF انتهكت علامتها التجارية، وطلبت من محكمة فيدرالية في نيويورك منع المجموعة من بيع الأحذية المعدلة ومنعها من استخدام شعارها الشهير.

سبب الدعوى من نايكي

وأعلنت شركة الأحذية الرياضية العملاقة في الدعوى: من المحتمل أن تسبب MSCHF وأحذية الشيطان غير المرخصة ارتباكًا وتخلق ارتباطًا خاطئًا بين منتجات المجموعة منتجات الشركة.

بدورهم، ردّ محامو المجموعة بأن الـ666 زوجًا التي ابتكرتها ليست أحذية رياضية تقليدية، وإنما هي أعمال فنية معدودة، بيعت لهواة الجمع مقابل 1018 دولارًا لكل منها.

وأصدر قاضٍ اتحادي أمرًا تقييديًا مؤقتًا يوم الخميس، وذلك في خطوة لصالح نايكي، وفق BBC، لكن ما زال تأثير الحكم غير واضح، إذ أشارت الشركة إلى عدم وجود خطط لإنتاج المزيد من الأحذية.

يُشار إلى أنّ المجموعة طرحت الحذاء الذي يحمل اللونين الأسود والأحمر، يوم الاثنين، بالتزامن مع إصدار أحدث أغنية للمغني ليل ناس إكس، بعنوان مونتيرو: ادعني باسمك Montero: Call Me By Your Name.

