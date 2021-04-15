ما نتيجة الجمع بين لقاحين مضادين لـ كورونا ؟

المواطن- متابعة

تساءل البعض عما إذا كان يمكن الجمع بين لقاحين من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل ذلك عكف علماء على دراسة الأمر من خلال تجربة استخدام جرعتين من لقاحي موديرنا ونوفافاكس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه في الوقت الراهن، تطالب الدول مواطنيها بتلقي الشخص جرعتين من اللقاح ذاته حتى ينال وقاية ضد الفيروس.

ومع ذلك، يفحص علماء في جامعة أكسفورد ما إذا كان بالإمكان أن تكون الجرعة الثانية من لقاح مختلف، وهو ما يمكن أن يفضي إلى استجابة مناعية أقوى، وفي الواقع، فإن هناك دولًا، أبرزها بريطانيا، تبحث حاليا عن إمكانية الجمع بين لقاحي فايزر وأسترا زينيكا.

ثورة في توزيع اللقاحات

ويمكن أن تؤدي هذه التجارب إلى إحداث ثورة في توزيع اللقاحات، لا سيما أن بعض الدولة تمتلك كميات متباينة من أصناف اللقاحات.

وفي سبيل التجربة، سيتم تجنيد ألف متطوع في بريطانيا للمشاركة في دراسة تختبر الجمع بين أكثر من لقاح، بما في ذلك مزيج موديرنا ونوفافاكس.

ويقول الخبراء إن مزيج اللقاحات لن تشكل في الغالب أي مخاوف تتصل بالسلامة، بل إنهم يتوقعون أن يكون الوقاية من العدوى أكثر فعالية.

إصابات كورونا حول العالم



ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل إلى 138,923,779 حالة، وتوفي 2,987,871 شخص بينما تعافى 111,681,585 شخصاً.

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