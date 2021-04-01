مبابي يُلمح بالرحيل

المواطن - مروة نبيل

ألمح الفرنسي الدولي كيليان مبابي لاحتمالية رحيله عن فريق باريس سان جيرمان، بسبب تركيز بعض وسائل الإعلام في بلاده على انتقاده بشكل مستمر، والجدل المثار بشأن وجهته المقبلة.

مبابي مستاء من الانتقادات

وقال مبابي خلال تصريحاته لقناة RTL الفرنسية: “الانتقادات باتت جزءاً من حياتي اليومية، علما بأنني ألعب في مسابقة، لا مجال فيها للعب المفتوح في كل جولة”.

وتابع: “لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل الحديث أيضًا عن مركزي داخل الملعب.. لا أريد التطرق كثيرا للأمر، لأنها مناقشات عديمة الفائدة، وقد قيلت أشياء على لساني لم أصرح بها، لذا لن أتحدث في هذا الموضوع بعد الآن”.

وأضاف: “يبقى الأهم أن المنتخب أو فريقي حقق الفوز، لأن العمل الجماعي فوق كل شيء، بالطبع أشعر بالتعب من كثرة الانتقادات والجدل، خاصة أنني ألعب في فريق داخل بلدي، وأقدم كل ما لدي للمنتخب الوطني، لذا يتحول الأمر بعد فترة إلى موضوع مرهق”.

اللعب خارج فرنسا أفضل للاعبين

وواصل مبابي تصريحاته قائلًا: “لكن يبقى الأمر مختلفاً بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في الخارج، فهم يتواجدون في فرنسا أثناء معسكرات المنتخب فقط، بينما أتواجد أنا هنا طوال الوقت، لذا تدور نقاشات عديدة حولي”.

واستكمل مبابي تصريحاته قائلًا: “لكنني علمت عند التوقيع لنادي باريس سان جيرمان، أنني سأكون داخل هذه الدائرة.. لكن لاحقا سنرى ما سيحدث، الجدل والتركيز الإعلامي حولي يؤثر علي كثيرا، فأهم شيء أن تشعر بالراحة والرضا أينما كنت، وتستمع بحياتك كل يوم”.

واختتم مهاجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم تصريحاته قائلًا: “لكنني لم أتخذ بعد خطوة جديدة، وإذا فعلت ذلك بالطبع سأتحدث عنها فورا.. عندما أحسم قراري، سأعلن عنه”.

وينتهي تعاقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في صيف 2022، ويعد محط اهتمام أندية كبرى عديدة، وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني.

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