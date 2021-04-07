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مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى
ضمن منافسات الجولة الـ30

مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

2021/04/07
الساعة 3:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى فريق الحزم - المصدر msl
المواطن - مروة نبيل

تُقام 5 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى، وسط منافسة قوية بين الفرق على المراكز المتقدمة والهروب من شبح الهبوط.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى عند الساعة 6:35 مساءً بمواجهتين، حيث لعب الثقبة مع الجيل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره الساحل على ملعب نادي الخليج.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد نظيره الحزم عند الساعة 6:40 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويحل الشعلة ضيفًا على الدرعية عند الساعة 6:50 مساءً على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتُختتم مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين ضد نظيره العدالة عند الساعة 7:10 مساءً على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

دوري الدرجة الاولى
مباريات اليوم – المصدر @M_S_League

الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى

وأقيمت 5 مباريات بالأمس في إطار مواجهات الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 4 انتصارات، وتعادل واحد بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر ونظيره النهضة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 1/1.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على نظيره عرعر برباعية دون رد، وتجاوز البكيرية عقبة نجران بهدف نظيف، فيما تمكن الكوكب من الفوز على مضيفه أُحد بنتيجة 3/2، وتغلب جدة على الطائي بثنائية دون رد.


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