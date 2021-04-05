5 مباريات بدوري الدرجة الأولى غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، يوم غد الثلاثاء، بـ5 مباريات وسط منافسة قوية على القمة والهروب من المراكز الأخيرة.

موعد مباريات الغد:

وتبدأ مباريات الغد في دوري الدرجة الأولى عند الساعة 6:40 مساء بمواجهة هجر ضد النهضة على ملعب نادي هجر، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره عرعر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 6:55 مساء.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران ضيفًا على البكيرية عند الساعة السابعة مساء على ملعب نادي البكيرية، ويواجه أُحد فريق الكوكب عند الساعة 7:15 مساء على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وتُختتم مباريات الغد في دوري الدرجة الأولى، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضد نظيره الطائي عند الساعة 7:15 مساء على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ترتيب دوري الدرجة الأولى:

وجاء ترتيب دوري الدرجة الأولى قبل مباريات الغد في الجولة الـ30، كالتالي؛ الحزم يتصدر بـ70 نقطة، يليه الفيحاء برصيد 61 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الجبلين، ثم الطائي بـ55 نقطة، يليه هجر برصيد 46 نقطة.

وحل أُحد سادسًا بـ43 نقطة، وبفارق نقطة عن الكوكب، ثم الخليج برصيد 41 نقطة، يليه العدالة بـ40 نقطة، وبفارق نقطة عن الدرعية، وحل الشعلة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 37 نقطة.

ويتواجد نجران في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة بالتساوي مع جدة، وبفارق 4 نقاط عن النهضة والساحل والجيل، ثم الثقبة برصيد 24 نقطة، متساويًا مع البكيرية، وبفارق 3 نقاط عن عرعر، فيما يتذيل النجوم جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

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