متمم يُعرّف طالبات جامعة الأميرة نورة بأهداف منظومة القطاع المالي

المواطن - الرياض

عقد مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة يوم الخميس 26 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م، لقاءً افتراضياً ضمن برنامج الشراكة والتمكين المعرفي لتعريف منسوبي وطالبات الجامعة بـ “الأهداف الاستراتيجية لمنظومة القطاع المالي”.

لقاء طالبات جامعة الأميرة نورة

وافتتح اللقاء وكيل وزارة المالية المساعد للتواصل والإعلام والمشرف العام المكلّف على مركز التواصل والمعرفة المالية نواف المسرع، معبراً عن شكره لجامعة الأميرة نورة على التعاون فيما يتعلق بمبادرات مركز التواصل والمعرفة المالية ” متمم ” حول رفع الوعي المالي ونشر الثقافة المالية.

التعريف باستراتيجية وزارة المالية

وتناول المتحدثون في اللقاء عدة محاور رئيسية تضمنت التعريف باستراتيجية وزارة المالية وتناغم رؤيتها وأهدافها مع رؤية المملكة 2030، وكذلك أدوار ومسؤوليات الجمارك السعودية وأبرز إنجازاتها مع استعراض هويتها ورسالتها وقيمها المؤسسية. كما تم الحديث عن استراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل والأدوار العديدة التي تقوم بها، إضافة إلى التعريف بالأعمال الرئيسية التي تمر بها رحلة إعداد الميزانية العامة للدولة.

وشهد اللقاء التطرّق لأدوار وكالة السياسات المالية الكلية في وزارة المالية ومهامها في صياغة سياسات مالية وكلية فعالة تدعم تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاستدامة المالية مع استعراض أبرز منجزاتها ومخرجاتها، وكذلك إيضاح أهداف وجهود مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” في نشر وإثراء المعرفة، بالإضافة إلى استعراض مراحل تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة ورؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع توفير حلول عقارية مناسبة للجهات الحكومية.

مشاركة واسعة

يُذكر أن اللقاء شهد مشاركة كلاً من: وكيل المحافظ للتخطيط والتطوير المكلّف بالهيئة العامة للجمارك الدكتور خالد الزهراني، ومدير عام الاستراتيجية والمشاريع في الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس نبيل الحقباني، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، ومدير إدارة الأداء في وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بوزارة المالية عبدالله العبيدي، وعضو فريق علاقات المؤسسات المالية والمستثمرين بالمركز الوطني لإدارة الدين سلطان الخليل، ومدير قسم المعرفة المالية في مركز التواصل والمعرفة عبدالمجيد التريكي، والمستشار المالي في وكالة الميزانية العامة بوزارة المالية فيصل العنزي، والمستشارة الاقتصادية في وكالة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية أشواق الجهني، فيما أدار اللقاء المستشار الإعلامي ماجد الجريوي.

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