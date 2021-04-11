متى تصبح الحالة الصحية محصنًا في تطبيق توكلنا؟

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أن الحالة الصحية تصبح محصنًا في تطبيق توكلنا خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.

جاء ذلك في رد على سؤال عبر حساب “الصحة 937″، جاء فيه: “أتممت كافة جرعات لقاح كورونا (كوفيد-١٩) وظهرت جميعها في تطبيق صحتي، متى تصبح حالتي محصنًا؟”.

محصن في تطبيق توكلنا

وردت وزارة الصحة بقولها: “تصبح الحالة الصحية محصنًا في تطبيق توكلنا خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية”.

تطورات كورونا في السعودية

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت بالأمس عن تسجيل (878) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (578) حالة، كما تم تسجيل (10) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (397636) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (382776) حالة.

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