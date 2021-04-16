محمد الدعيع تحول لمهاجم في رمضان

المواطن - مروة نبيل

يرتبط شهر رمضان بذكريات خاصة للاعبي كرة القدم، والتي مازالت عالقة في أذهانهم حتى الآن، ويُعد أبرزها لعب حارس مرمى الهلال، محمد الدعيع كمهاجم.

محمد الدعيع يتحول إلى مهاجم

وسبق أن صرح محمد الدعيع عن وجود ذكرى كروية مميزة له خلال شهر رمضان المبارك، حيث لعب كمهاجم في دورات حائل الرمضانية، خاصة في دوري “التمسوا”، وذلك تحت إشراف خالد الهليل.

كما كشف أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن نظامه الغذائي خلال شهر رمضان، حيث أكد أنه يحرص على الابتعاد عن الأكلات الدهنية، مثل الكبسة والسمبوسة، أو تناولها ولكن بنسبة محددة.

غياب الدعيع عن التفاعل مع مباراة الهلال

على الجانب الآخر، غاب محمد الدعيع على غير عادته عن التفاعل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التي أُقيمت، مساء أمس الخميس.

ولعب الهلال ضد أجمك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي تطمح بتأهله والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

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