محمد كنو: نسعى لمواصلة التميز

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو، على صعوبة مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي، متمنيًا مواصلة التميز وتحقيق الفوز.

محمد كنو يؤكد قوة المباراة:

وعلق محمد كنو قائلًا: “ستكون مباراة الغد قوية جدًّا، وذلك لتساوي الفريقين في الرصيد النقطي.. نأمل أن نقدم مستوى مميزًا ونحقق نتيجة إيجابية في لقاء الغد وأن نحافظ على نظافة شباكنا”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه قائلًا: “نطمح كمنظومة عمل إلى مواصلة مستوياتنا المتميزة التي ظهرنا فيها في المباراة الماضية”.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلال دوشنبه، مساء يوم غد الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ورفع الزعيم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي صاحب المركز الثاني.

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