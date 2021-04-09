مدائن صالح تحتضن أول حفل تاريخي أحياه مغني الأوبرا العالمي بوتشيلي

المواطن - متابعة

أقام مغني الأوبرا الإيطالي العالمي آندريا بوتشيلي، الخميس 8 إبريل، حفلًا غنائيًّا مدهشًا في موقع الحِجْر الأثري (مدائن صالح) بمحافظة العلا التاريخية.

مفاجآت الحفل التاريخي:

وتضمن الحفل عدة مفاجآت كان أبرزها غناء آندريا مع ابنه وابنته لأول مرة على المسرح، حيث أظهرت العائلة- متعددة المواهب- براعتها الموسيقية مع تبديل بوتشيلي العزف على الآلات الموسيقية طوال الحفل.

الموسيقى أعظم موحد للشعوب:

وقال بوتشيلي وفقًا لتصريحات صحفية: الحفل كان يهدف إلى الاحتفال بالحياة والموسيقى، كوكبنا جميل والموسيقى هي أعظم موحد في العالم، لذا كانت هذه اللحظة بالنسبة لنا تدور حول نشر القليل من الفرح، حيث نرى جميعًا الضوء في نهاية النفق ونتطلع إلى الاستمتاع بالموسيقى معًا مرة أخرى قريبًا.

أول فنان يقيم حفلًا بموقع الحِجر:

ويعتبر آندريا مغني الأوبرا العالمي أول فنان في التاريخ يقدم حفلًا موسيقيًّا على أرض موقع الحِجر، والذي متّع محبيه سابقًا في نسختين من فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

الملايين شاهدوا الحفل عبر النت:

وبسبب قيود كورونا كان الحضور الجماهيري للحفل التاريخي محدود جدًّا، إلا أن الملايين من جماهير بوتشيلي شاهدوا البث المباشر على قناة MBC1 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعبر قناته على يوتيوب.

رؤية ولي العهد لإحياء تراث العلا:

ويأتي حفل بوتشيلي بعد يوم من إطلاق ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان للرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن” التي تهدف لإحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا، حيث يعد المشروع محطة رئيسة ضمن برنامج تطوير العلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مخطط رحلة عبر الزمن:

ويتكون مخطط “رحلة عبر الزمن” من 3 مراحل رئيسة، ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحله بنهاية العام 2023م، كما أنه يقدم خارطة تاريخية مميزة لحضارات استوطنت واحات العلا المتنوعة على مدار أكثر من 7000 عام من التاريخ البشري، من خلال استثمار الغنى التراثي والثقافي والثراء الطبيعي والجيولوجي للمنطقة.

مسرح شيده الأنباط قبل 3000 سنة:

يشار إلى أن المسرح الذي أقيم فيه حفل بوتشيلي بموقع الحِجْر الأثري في محافظة العلا، شيده الأنباط بمملكة دادان قبل نحو 3000 عام، وهو أول موقع بالمملكة يصنفه اليونسكو في قائمته للتراث العالمي.

وتضم مدائن صالح آلاف المدافن المنحوتة بشكل متقن في جبال من الحجر الرملي، وتعتبر من أبرز المعالم السياحية السعودية.

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