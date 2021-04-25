مدرب الوحدات: نسعى لتحقيق الفوز ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

شدد مدرب نادي الوحدات الأردني، عبدالله أبو زمع، على أن فريقه قدم مباريات مميزة في دوري أبطال آسيا 2021، متمنيًا تحقيق الفوز ضد النصر في الجولة الخامسة.

مدرب الوحدات يسعى لخطف نقاط مباراة النصر:

وأكد مدرب الوحدات أنه يتطلع لتحقيق الفوز الأول في دوري أبطال آسيا 2021، وقال: “سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز، وندرك أن النصر يتطلع هو الآخر لمواصلة الصدارة”.

وتابع أبو زمع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الوحدات ضد النصر قائلًا: “رغم امتلاك الفريق لنقطة وحيدة إلا أنه قدم مباريات كبيرة، وليس لدينا إصابات، ولكننا سنفتقد للمدافع يزن العرب بسبب الإيقاف”.

وفي السياق ذاته، تحدث قائد الفريق محمد الدميري عن المواجهة المرتقبة، قائلًا: “فريقنا ولد كبيرًا بين كبار آسيا، وقدم مباريات وأداء مميزًا في أغلب المباريات، بشهادة المتابعين، ولم يكن الفريق صيدًا سهلًا”.

وأضاف: “غاب عن الفريق التوفيق، توقعنا فوارق فنية كبيرة مع الفرق المدججة بالمال والمحترفين، لكن على أرض الواقع جاريناها وتفوقنا عليها، وعازمون على الفوز غدًا وإسعاد جماهيرنا الوفية”.

الفريق الأردني في دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الوحدات الأردني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الغد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأردني الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

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