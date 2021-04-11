مدير الـ CIA الأسبق: إيران أكبر دولة مصدرة للإرهاب

المواطن-متابعة

قال الجنرال المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية CIA، ديفيد بتريوس، إن إيران هي أكبر دولة مصدرة للإرهاب على مستوى العالم؛ لأن نظامها يؤمن بفكرة تصدير الثورة وإثارة الاضطرابات ودعم الميليشيات المسلحة.

وتابع أن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 رافقته أنشطة خبيثة قامت بها إيران وميليشياتها.

وأضاف أن واشنطن تقوم بمراجعة الاتفاقات التي أعلنت عنها إيران والصين، وإن ما يثير القلق هو أن تستخدم طهران هذه الاتفاقيات للتفلت من بعض العقوبات المفروضة عليها.

الولايات المتحدة تطور استراتيجيتها لمواجهة إيران

كما أكد بتريوس أن أميركا تطور استراتيجيتها لمواجهة إيران، وأن لدى الرئيس بايدن فريقاً من الخبراء يعملون لرسم استراتيجية شاملة للتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة وأن كثيراً من الأمور تجري في الغرف المغلقة.

الشهور المقبلة ستكشف عن تكتيكات الولايات المتحدة

وأشار إلى هناك انتخابات مهمة ستجري في إيران خلال بضعة أشهر وستحدد الكثير من التكتيكات الأميركية المقبلة للتعامل مع طهران.

وتابع: لا أحد يريد أن ينفجر الموقف ولكن هناك دائما خطط عسكرية يمكن أن تكون متاحة إذا لزم الأمر.

كل الخيارات مطروحة على الطاولة

واستطرد: صحيح أن إيران لم تصل بعد إلى مرحلة قريبة من إنتاج الأسلحة النووية لكن لا توجد أي إدارة أميركية يمكن أن تقبل أن تصبح طهران على عتبة امتلاك سلاح نووي فكل الخيارات مطروحة على الطاولة وإيران تدرك ذلك جيداً.

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