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مدير الـ CIA الأسبق: إيران أكبر دولة مصدرة للإرهاب
أكد على أن الشهور المقبلة ستكشف الكثير 

مدير الـ CIA الأسبق: إيران أكبر دولة مصدرة للإرهاب

2021/04/11
الساعة 2:43 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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مدير الـ CIA الأسبق: إيران أكبر دولة مصدرة للإرهاب WASHINGTON - JUNE 23: U.S. Gen. David Petraeus speaks during a confirmation hearing before the Senate (Select) Intelligence Committee June 23, 2011 on Capitol Hill in Washington, DC. Gen. Petraeus will become the director of the Central Intelligence Agency if confirmed. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
المواطن-متابعة

قال الجنرال المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية CIA، ديفيد بتريوس، إن إيران هي أكبر دولة مصدرة للإرهاب على مستوى العالم؛ لأن نظامها يؤمن بفكرة تصدير الثورة وإثارة الاضطرابات ودعم الميليشيات المسلحة.

وتابع أن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 رافقته أنشطة خبيثة قامت بها إيران وميليشياتها.

وأضاف أن واشنطن تقوم بمراجعة الاتفاقات التي أعلنت عنها إيران والصين، وإن ما يثير القلق هو أن تستخدم طهران هذه الاتفاقيات للتفلت من بعض العقوبات المفروضة عليها.

مدير الـ CIA الأسبق إيران أكبر دولة مصدرة للإرهاب

الولايات المتحدة تطور استراتيجيتها لمواجهة إيران 

كما أكد بتريوس أن أميركا تطور استراتيجيتها لمواجهة إيران، وأن لدى الرئيس بايدن فريقاً من الخبراء يعملون لرسم استراتيجية شاملة للتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة وأن كثيراً من الأمور تجري في الغرف المغلقة.

مدير الـ CIA الأسبق إيران أكبر دولة مصدرة للإرهاب

الشهور المقبلة ستكشف عن تكتيكات الولايات المتحدة

وأشار إلى هناك انتخابات مهمة ستجري في إيران خلال بضعة أشهر وستحدد الكثير من التكتيكات الأميركية المقبلة للتعامل مع طهران.

وتابع: لا أحد يريد أن ينفجر الموقف ولكن هناك دائما خطط عسكرية يمكن أن تكون متاحة إذا لزم الأمر.

كل الخيارات مطروحة على الطاولة

واستطرد:  صحيح أن إيران لم تصل بعد إلى مرحلة قريبة من إنتاج الأسلحة النووية لكن لا توجد أي إدارة أميركية يمكن أن تقبل أن تصبح طهران على عتبة امتلاك سلاح نووي فكل الخيارات مطروحة على الطاولة وإيران تدرك ذلك جيداً.

مدير الـ CIA الأسبق إيران أكبر دولة مصدرة للإرهاب


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