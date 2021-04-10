مدير مرصد المجمعة : لا يمكن رؤية هلال رمضان غدًا

المواطن - الرياض

كشف مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، ظروف تحري هلال رمضان 1442 غدًا إن شاء الله.

فيديو | الرائي الفلكي عبدالله الخضيري لـ #الإخبارية: لا يمكن غدا رؤية هلال #رمضان في جميع الدول العربية #برنامج_120 pic.twitter.com/8ezWl5Wqtf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2021

وقال الخضيري في مداخلة مع قناة الإخبارية إنه لا يمكن رؤية هلال رمضان مساء غد الأحد لا في السعودية ولا في أي دولة عربية لأن الهلال سيغرب قبل الشمس لكن عملية التحري بالأساس هي سنة نبوية.

وتابع أن رؤية الهلال يوم الاثنين متاحة لكن إن غم علينا أتمننا عدة شعبان 30 يومًا بعد قرار المحكمة العليا إذا لم يتقدم أحد يشهد برؤية الهلال.

ظروف رصد هلال رمضان

وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة أوضح في وقت سابق أن الظروف العلمية لرؤية الهلال هي كما يلي: بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م حسب تقويم أم القرى؛ تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس، بينما يوم الاثنين 30 شعبان 1442هـ الموافق 12 أبريل 2021م فستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01.

أما في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة، وبارتفاع 4.75 درجة، واستطالة 6.8 درجة.

المحكمة العليا تدعو لتحري الهلال

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

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