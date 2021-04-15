مساران لزيادة الوقاية من كورونا في السعودية

المواطن - الرياض

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن الحل الأمثل لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية، هو الحصول على لقاح كورونا.

فيديو | مدير الصحة العامة بـ #مجلس_الصحة_الخليجي يجيب عن سبب ارتفاع حالات #كورونا في #المملكة حاليا.. وماذا سيحصل لـ "المحصّن" إذا خالط أحد المصابين#الراصد pic.twitter.com/8ErskjhECE — الراصد (@alraasd) April 14, 2021

وأوضح في مداخلة هاتفية إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية أن هناك العديد من الامتيازات التي يتمتع بها المحصنون من الفيروس، والتي تتضمن عدم الحاجة إلى العزل المنزلي في حال مخالطة أحد المُصابين بالفيروس، مع انخفاض احتمالية الإصابة للمحصن.

المحصنون:

وتابع العمار أن المحصنين يمكنهم أن يجلسوا مع بعضهم دون ارتداء الكمامات، وكذلك مع أسرهم وأقاربهم، بالإضافة إلى عدم خضوعهم للحجر في حال السفر لبلدان أخرى.

ولفت إلى أن هناك مسارين لزيادة الوقاية من الفيروس في المملكة، وهما استمرار أعمال التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية، إلى جانب مواصلة الالتزام من قبل الجميع بالإجراءات الاحترازية.

التحذير من التهاون في الاحترازات

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