مستوى النصر الآسيوي يُطمئن جماهيره

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز خلال منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، الأمر الذي طمأن الجماهير بعد تذبذب النتائج محليًّا.

العالمي في دوري الأبطال:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الوحدات الأردني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر العالمي جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

النصر يتألق آسيويًّا:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية”، بمستوى العالمي، وتوقعوا تأهلوا إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية، وقال خالد الزيد: “هناك حضور قوي للنجوم الواعدين في نادي النصر .. والمدرب الجديد بحاجة إلى الوقت”.

وعلق فواز الشريف قائلًا: “إن تأهل العالمي.. لن يستطيع أحد الوقوف في طريقه، هناك نشوة في أجواء الأصفر ونتائجه الحالية جيدة جدًّا.. وعلى اللاعبين ألا يفرطوا في الفرحة لأنها هي الوقود”.

وقال حمد الدبيخي: “سيناريو المباراة الأولى للنصر مع الوحدات لن يتكرر اليوم وستكون الأسبقية للنصر.. وفوزه مهم جدًّا.. وقوة شخصية المدرب تعطي قوة للفريق”، وتابع مساعد العصيمي: “مهمة النصر أصبحت أسهل للتأهل من دور المجموعات”.

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