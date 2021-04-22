مصر تنتج لقاح سبوتنيك V الروسي بـ40 مليون جرعة سنوياً

المواطن - متابعة

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يسوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالخارج، اليوم الخميس، أن شركة مينا فارم المصرية لصناعة الأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً من لقاح سبوتنيك V الروسي.

الإنتاج قريباً:

وقال الصندوق في بيان مشترك مع مينا فارم إن الطرفين اتفقا على البدء فوراً في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام، بحسب العربية.

وتابع البيان سينتج صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومينا فارم في بادئ الأمر أكثر من 40 مليون جرعة سنويًا من لقاح سبوتنيك وسيتم الإنتاج في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية بالقاهرة للتوزيع على مستوى العالم.

ووقعت مصر اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) المصرية، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية، لتصنيع لقاح كورونا في مصر.

شارك الخبر







شارك الخبر