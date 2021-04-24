معلومات عن الحارس العراقي الراحل مصطفى سعدون

المواطن - محمد سمعه

فُجع الوسط الكروي في العراق، بخبر وفاة الحارس مصطفى سعدون، حارس مرمى نادي النفط العراقي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكان سعدون نُقل إلى المشفى يوم 19 إبريل الجاري، بعد أن أُصيب بجلطة دماغية مفاجئة في إحدى الحصص التدريبية لفريق النفط العراقي.

ولم يتمكن الحارس مصطفى سعدون من النجاة، ليفارق الحياة بعد 5 أيام من نقله إلى المشفى.

مسيرة الحارس مصطفى سعدون:

والحارس سعدون فارق الحياة في عمر ناهز الـ27 عامًا، وسبق له أن لعب كرة القدم مع نادي الشرطة بعام 2012، وبعام 2015 انتقل إلى نادي النفط، كما تم استدعائه لتمثيل المنتخب العراقي الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016 التي أُقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وفاة سعدون ليست بسبب جلطة دماغية !

وذكرت وسائل إعلامية عراقية أن وفاة سعدون جاءت بسبب إصابته بفيروس في المخ، وليس بسبب جلطة دماغية، كما أعلن المركز الإعلامي لنادي النفط العراقي فور سقوط الحارس مغشيًّا عليه في التدريبات.

ولم تفلح الإسعافات الأولية التي أُجريت على العراقي سعدون في إفاقته، وذلك قبل أن ينتقل للمشفى ويفارق الحياة هناك.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للحارس الراحل سعدون وهو يجلس على كرسي متحرك في المشفى، قبل وفاته خلال الفترة الأخيرة.

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