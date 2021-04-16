مقتل مسلح أطلق النار بشكل عشوائي في مطار تكساس

المواطن - متابعة

أعلن قائد شرطة مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية عن القضاء على مسلح أطلق النار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي وفقا لما ذكرته RT.

أطلق النار بشكل عشوائي:

وأشار قائد الشرطة إلى أن المسلح اقترب من أحد أقسام المطار الدولي على متن سيارته، وتعامل ضابط الشرطة في المطار معه على الفور بعد خروجه من سيارته، حيث فتح النيران على الشرطي ومبنى المطار.

لا ضحايا:

وتوفي المهاجم متأثرا بإصابته في المستشفى، ولم يسفر الحادث عن ضحايا ومصابين جراء إطلاق النار.

المهاجم مُراقب من الشرطة:

وأفادت وسائل إعلام بأن المشتبه به كان مراقبا من قبل الشرطة منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية.

وباء الأسلحة النارية:

وفي وقت سابق ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بما اعتبره “وباء” أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، معددًا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

وقال بايدن في خطاب بالبيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث، إن العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عارٌ دولي.

منع اقتناء البنادق الهجومية:

ودعا الرئيس الأميركي إلى منع الأفراد من اقتناء بنادق هجومية، مشددًا على ضرورة حظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة.

حوادث إطلاق النار:

ووفقًا للإحصاءات فإن أكثر من 43 ألف شخص قُتلوا بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة عام 2020 بحسب موقع غان فايولنس أركايف.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، قتل أكثر من 4 آلاف شخص بسلاح ناري، إلا أن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بأسلحتهم حتى أنهم سارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء وباء كورونا وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.

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