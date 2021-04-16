منافسة خاصة بين رومارينيو وأبرو

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الاتحاد والباطن اليوم منافسة قوية بين البرازيلي رومارينيو والبرتغالي فابيو أبرو، حيث يرغب كل منهما في مواصلة تألقه وقيادة فريقه لحصد الثلاث نقاط.

رومارينيو وأبرو يبحثان عن لقب الهداف

ويلعب الاتحاد والباطن عند الساعة 10:10 مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل رومارينيو وفابيو أبرو مباراة الاتحاد والباطن، ويملك كل منهما 15 هدفًا، ليحتلا المركزين الثالث والرابع في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى كل منهما لهز الشباك والاقتراب من صدارة الهدافين.

ويتصدر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 هدفًا، ثم نجم فريق أبها، السويدي كارلوس ستراندبيرج بـ16 هدفًا.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويدخل العميد مباراة الاتحاد والباطن اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الهلال في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين نتائجه، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.

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