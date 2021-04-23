من يكسب تحدي كريستيانو وديبالا ؟

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا تفاصيل التحدي الذي دخل فيه مع زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الموسم الرياضي الحالي.

تحدي كريستيانو وديبالا

وقال ديبالا: “دخلت في منافسة مع كريستيانو لمعرفة من سيصل أولًا إلى 100 هدف مع يوفنتوس. أنا على بعد هدف، بينما هو بحاجة إلى 3 أهداف”.

وأضاف النجم الأرجنتيني خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “رونالدو يريد دائمًا الفوز حتى في التدريبات، وإذا خسر يصبح في وضع صعب لبضع دقائق”.

وتابع: “ميسي؟ كان هناك حديث عن وصوله إلى يوفنتوس لكن هذا صعب للغاية.. المقارنة بين كريستيانو وميسي؟ إنهما لاعبان مختلفان، ولا أعرف كيف أختار أحدهما”.

موسم يوفنتوس كان مختلفًا

وواصل ديبالا تصريحاته قائلًا: “موسم يوفنتوس؟ لقد فزنا بكأس السوبر ضد نابولي وسنحصل على كأس إيطاليا أمام أتالانتا، لكن الدوري الإيطالي سينتهي في إنتر”.

واختتم النجم الأرجنتيني حديثه عن مستقبل يوفنتوس قائلًا: “لقد كان عامًا مختلفًا، ونأمل في تقديم أداء أفضل خلال الموسم المقبل وأن نتعلم من الأخطاء”.

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