موائد الإفطار الخيرية بأملج من الخيام إلى التوصيل

المواطن - واس

اعتاد أهالي محافظة أملج خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائد الإفطار الجماعية في المساجد وخيام الإفطار وفي المتنزهات، والتي كانت مقصداً للعمالة وعابري السبيل ، لكن جائحة كورونا والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية حالت دون إقامة هذه المواد في شهر رمضان المبارك لهذا العام.

فطرهم معك:

جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة أملج أوجدت هذا العام مشروع “فطرهم معك” وهو عبارة عن مائدة رمضانية تقوم بإعدادها أسر منتجة متعاونة مع الجمعية وتتولى الفرق التطوعية التابعة للجمعية إيصالها إلى منازل الفئات المستهدفة من المشروع.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بأملج محمود ناهض الزراع أن المشروع يقدم 80 مائدة يومية يستفيد منها 240 فرداً ويقوم بإيصالها إلى محل إقامتهم 20 متطوعاً ومتطوعة تابعين للجمعية.

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