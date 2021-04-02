موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير قمة آرسنال ضد ليفربول المقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت، بعد توقف الدوريات مؤخرًا، نظرًا لفترة التوقف الدولي لمشاركة المنتخبات في التصفيات.

آرسنال ضد ليفربول

ويلعب آرسنال ضد ليفربول عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة آرسنال ضد ليفربول غدًا، حيث يُعاني الفريق اللندني من تراجع كبير في مستواه هذا الموسم، ويطمح لخطف الثلاث نقاط، أملًا في التقدم وحجز مقعد مؤهل إلى البطولات الأوروبية.

على الجانب الآخر، لم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالمستوى المتوقع هذا الموسم، ويُعاني من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، ويسعى لتحقيق الفوز على آرسنال والاقتراب من المربع الذهبي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وقبل مباراة الغد المرتقبة، يحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 42 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن أقرب مركز يؤهله إلى المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق تشيلسي صاحب المركز الخامس.

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