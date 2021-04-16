موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا السبت مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2020/ 2021.

القنوات الناقلة لـ مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة:

وستبدأ المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لا كارتوخا كما ستُعرض المباراة على مجموعة من القنوات وهي Premier Sports 1 Hd ، L’Equipe Tv ، Telecino.

وقبل انطلاق المباراة بين الفريقين كان برشلونة تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب فريق إشبيلية، بينما تأهل فريق أتلتيك بيلباو على حساب فريق ليفانتي.

وقبل مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، كان برشلونة خسر كلاسيكو الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، أمام فريق ريال مدريد بثنائية لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل فريق ريال مدريد.

أما فريق أتلتيك بيلباو فكان تعادل بدون أهداف مع نادي ديبورتيفو ألافيس. بالجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

باريس سان جيرمان يُقصي برشلونة أوروبيًّا:

وكان نادي برشلونة، ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي من دور ثمن النهائي، على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث فاز الفريق الفرنسي في إسبانيا برباعية لهدف، وتعادل الفريقان في فرنسا بهدف لكل فريق بجولة الإياب.

جدير بالذكر أن المدرب الهولندي رونالد كومان، مدرب نادي برشلونة رفض الكشف عن مصيره مع البارشا، وذلك في حال فاز بلقب كأس ملك إسبانيا أو خسر اللقب.

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