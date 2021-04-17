موعد مباراة الأهلي والدحيل

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي غدًا الأحد لمواجهة فريق الدحيل القطري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة الأهلي والدحيل والقناة الناقلة

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة إلا ربع من مساء الغد على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة في جدة.

وستُنقل المباراة عبر منصة GSA Live.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب لتحقيق الفوز وكسر سلسلة الهزائم المتتالية التي عانى منها الراقي، حيث خسر الراقي حتى الآن 7 مباريات متتالية بواقع 6 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومباراة واحدة في دوري أبطال آسيا.

خماسية قاسية لـ الراقي

ويذكر أن الراقي كان خسر أول أمس الخميس من فريق استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز الدحيل على الشرطة العراقي بثنائية دون مقابل.

وازداد غضب جمهور الراقي على إدارة عبدالإله مؤمنة، مما دفعهم لمطالبته بالرحيل.

جدير بالذكر أن الراقي كان وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2012 ولكنه خسر المباراة النهائية.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الحقيقة حول اقتراب ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي، وذلك في ظل الأزمات التي يُعاني منها الراقي حاليًّا.

ورد الفراج على مغرد في برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “النفيعي لم يُلمح للترشح لرئاسة الراقي، وأعتقد أنه لا يملك النية، إذا كان يملك النية، أتمنى أن يُلمح لهذا ولو حتى بتغريدة”.

وتابع الفراج: “الله يعين كل من ينوي الترشح، الراقي في دوامة، والجميع لا يرغب بالترشح؛ نظرًا للظروف الحالية”.

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