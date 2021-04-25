موعد مباراة النصر والوحدات الأردني

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بـ النصر غدًا الاثنين لمواجهة فريق الوحدات الأردني، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة النصر ضد الوحدات

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

وقبل المباراة، يحتل العالمي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، من تعادلين وانتصارين، أما نادي الوحدات فيتواجد بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان النصر تعادل مع فريق الوحدات بالجولة الأولى من دور المجموعات بدون أهداف، ووقتها تسببت نتيجة هذه المباراة، في حالة من الغضب لدى جمهور أصفر العاصمة قبل أن يعود العالمي ويفوز في الجولة الثانية على نادي السد القطري بثلاثية مقابل هدف.

وستُنقل المباراة عبر منصة GSA LIVE بتعليق المعلق عبدالله الحربي.

مانو يُطور النصر

ومنذ قدوم المدرب البرازيلي مانو مينيز لتدريب أصفر العاصمة، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية أبرزها الفوز على السد وفولاد الإيراني والتعادل في مباراتين وعدم الخسارة حتى الآن، ليكون العالمي هو الفريق السعودي الوحيد حتى الآن الذي لم يخسر في دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا منذ انطلاقها في 14 إبريل الجاري.

وقبل مباراة العالمي والوحدات، كان الهلال خسر أمام نادي استقلال دوشنبه أمس السبت برباعية لهدف، بينما فاز الأهلي على الشرطة العراقي بنتيجة 2-1.

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