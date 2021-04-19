موعد مباراة النصر وفولاد الإيراني

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لمواجهة نادي فولاد خوزستان الإيراني غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة النصر وفولاد

وتنطلق مباراة العالمي ونادي فولاد في تمام التاسعة من مساء الغد بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز وذلك من أجل الوصول إلى النقطة السابعة، للاقتراب شيئًا فشيئاً من التأهل للدور المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه نادي فولاد الإيراني الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضًا، بينما يتواجد الوحدات الأردني ثالثًا والسد القطري رابعًا.

العالمي يُبدع ضد السد

وكان العالمي فاز أول أمس السبت، على نادي السد بثلاثية لهدف، في مباراة أنعشت آمال أصفر العاصمة من أجل التأهل، بعد أن تعرض الفريق لانتقادات قوية، وذلك بعد التعادل مع فريق الوحدات بدون أهداف في الجولة الأولى.

يذكر أن البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر غرد قائلًا عبر حسابه في “تويتر” بعد الفوز على السد : ” بداية رائعة، أهنئ كل جماهير العالمي على النتيجة المهمة ضد السد القطري، وشكرًا على استقبالكم الدافئ، ودعمكم الكبير”.

شارك الخبر







شارك الخبر