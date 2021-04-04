مياه سامة تهدد حياة مئات الأمريكيين

المواطن- متابعة

تخضع مقاطعة ماناتي في فلوريدا الأميركية إلى حالة الطوارئ، بسبب مخاوف من انهيار خزان يحتوي على ملايين الغالونات من مياه الصرف الصحي الملوثة والمشعة.

إجلاء 316 أسرة

وقد تم إجلاء بعض السكان من مقاطعة ماناتي في فلوريدا من منازلهم، وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، حالة الطوارئ في المنطقة وفق ما ذكرت شبكة CBS news الأميركية.

وقال مسؤولو المقاطعة إن الخزان الواقع في مصنع معالجة الفوسفات السابق بيني بوينت، به تسرب كبير.

وطلبت إدارة السلامة العامة في مقاطعة ماناتي من السكان المقيمين بالقرب من المصنع إخلاء منازلهم بسبب انهيار وشيك وتسريب مياه الصرف الصحي، وعلى ذلك تم إخلاء 316 أسرة تقع داخل المنطقة.

مواد مشعة ومسرطنة في المياه السامة

وقال مدير السلامة العامة في ماناتي جاك ساور إن جزءًا من جدار الخزان قد تداعي، مما يشير إلى أن الانهيار الهيكلي يمكن أن يحدث في أي وقت، موضحًا أن بركة الخزان تحتوي على مادة الجبس الفسفوري، وهو من النفايات المشعة المتبقية من معالجة خام الفوسفات الذي يعد ليصبح سمادا، وفقًا لمركز التنوع البيولوجي.

وقال المركز: بالإضافة إلى التركيزات العالية من المواد المشعة، يمكن أن يحتوي الجبس الفوسفوري ومياه الصرف المعالجة على مواد مسرطنة ومعادن سامة ثقيلة.

وأضاف: مقابل كل طن يتم إنتاجه من حمض الفوسفوريك، تنتج صناعة الأسمدة 5 أطنان من نفايات جبس الفوسفوريك المشعة، والتي يتم تخزينها في أكوام جبلية يبلغ عرضها مئات الأفدنة.

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