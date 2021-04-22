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مينيز يغيب عن مؤتمر مباراة النصر وفولاد
ضمن منافسات الجولة الرابعة

مينيز يغيب عن مؤتمر مباراة النصر وفولاد

2021/04/22
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مينيز يغيب عن مؤتمر مباراة النصر وفولاد مينيز - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

غاب مدرب العالمي، البرازيلي مانو مينيز عن المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر وفولاد الإيراني الذي انطلق، قبل قليل.

 

غياب مينيز عن المؤتمر الصحافي

ولفت الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ماينيز م يحضر المؤتمر الصحافي، نظرًا لشعوره ببعض الآلام في المعدة.

ونشر العنزي مقطع فيديو لوصول مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيدني إلى المؤتمر الصحافي بدلًا منه، وبرفقته نجم الفريق، عبدالرحمن الدوسري، من أجل الحديث عن المواجهة الآسيوية المرتقبة.

مانو مينيز
المدرب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

مباراة النصر وفولاد

ومن المقرر أن يلعب النصر وفولاد الإيراني، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويطمح الأصفر لتحقيق الفوز والانفراد بالصدارة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد تعادله إيجابيًا مع فولاد في الجولة الثالثة، ليحتل الفريق الإيراني المركز الثاني بالرصيد ذاته.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


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