مينيز يغيب عن مؤتمر مباراة النصر وفولاد

المواطن - مروة نبيل

غاب مدرب العالمي، البرازيلي مانو مينيز عن المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر وفولاد الإيراني الذي انطلق، قبل قليل.

فيديو : وصول مساعد مدرب #النصر سيدني للمؤتمر الصحفي بدلاً عن مانو مينيز و برفقة الكابتن عبدالرحمن الدوسري ، عدم حضور المدرب يعاود لشعوره ببعض الألم في المعدة .. #النصر_فولاذ pic.twitter.com/eqm2PJgMJN — علي العنزي (@Ali_alabdallh) April 22, 2021

غياب مينيز عن المؤتمر الصحافي

ولفت الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ماينيز م يحضر المؤتمر الصحافي، نظرًا لشعوره ببعض الآلام في المعدة.

ونشر العنزي مقطع فيديو لوصول مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيدني إلى المؤتمر الصحافي بدلًا منه، وبرفقته نجم الفريق، عبدالرحمن الدوسري، من أجل الحديث عن المواجهة الآسيوية المرتقبة.

مباراة النصر وفولاد

ومن المقرر أن يلعب النصر وفولاد الإيراني، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويطمح الأصفر لتحقيق الفوز والانفراد بالصدارة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد تعادله إيجابيًا مع فولاد في الجولة الثالثة، ليحتل الفريق الإيراني المركز الثاني بالرصيد ذاته.

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