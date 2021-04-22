ناسا تنتج الأكسجين النقي على المريخ !

المواطن- متابعة

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها تمكنت من تسجيل سابقة فريدة خارج كوكب الأرض، وهي تحويل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لكوكب المريخ إلى أكسجين نقي يمكن تنفسه.

وجاء ذلك خلال أحدث مهماتها إلى المريخ، وقد تمكنت من استخراج الأكسجين من الهواء الرقيق للكوكب بواسطة جهاز تجريبي على متن المركبة الجوالة بيرسيفيرانس التي هبطت على سطح الكوكب الأحمر في 18 فبراير، بعد رحلة استغرقت 7 أشهر من الأرض.

كمية الأكسجين التي تم إنتاجها

وقالت ناسا إن الجهاز الذي يُعرف اختصارا باسم موكسي، أنتج نحو 5 غرامات من الأكسجين، أي ما يكفي لتنفس رائد فضاء لمدة 10 دقائق تقريبًا.

وعلى الرغم من تواضع المنتج الأولي، فإن الإنجاز يمثل أول استخراج تجريبي لموارد طبيعية من بيئة كوكب آخر حتى يستخدمها البشر مباشرة.

وبحسب وكالة رويترز، قالت المسؤولة في إدارة تكنولوجيا مهمات الفضاء في ناسا، ترودي كورتيس: موكسي ليس مجرد أول أداة لإنتاج الأكسجين في عالم آخر وحسب، بل هو أول تكنولوجيا من نوعها لمساعدة رواد الفضاء في المستقبل في العيش على كوكب آخر.

مكونات الغلاف الجوي للمريخ

ويعمل الجهاز من خلال التحليل الكهربائي الذي يستخدم الحرارة الشديدة لفصل ذرات الأكسجين عن جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يشكل نحو 95 % من الغلاف الجوي للمريخ.

والخمسة بالمئة المتبقية في هواء المريخ تتكون بالأساس من غاز النيتروجين الجزيئي وغاز الأرجون، والأكسجين موجود ولكن بكميات ضئيلة لا تُذكر.

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