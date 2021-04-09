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نتائج مباريات الخميس بـ الدوري الأوروبي
في ذهاب دور الثمانية

نتائج مباريات الخميس بـ الدوري الأوروبي

2021/04/09
الساعة 12:43 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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نتائج مباريات الخميس بـ الدوري الأوروبي مان يونايتد وغرناطة - المصدر @ManUtd
المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار أمس الخميس على مباريات ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2020/2021.

ولعب غرناطة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب آرسنال الإنجليزي مع فريق سلافيا براغ التشيكي، وواجه روما الإيطالي فريق أياكس أمستردام الهولندي، بينما لعب فياريال الإسباني مع فريق دينامو زغرب الكرواتي.

وتمكن فريق مانشستر يونايتد من الفوز في إسبانيا على غرناطة بنتيجة هدفين دون مقابل، سجلهما كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقتين الـ31 والـ90 من عمر المباراة.

صدمة لـ آرسنال في الدوري الأوروبي

أما نادي آرسنال فسقط بفخ التعادل في إنجلترا بنتيجة هدف لكل فريق ضد نادي سلافيا براغ في بطولة الدوري الأوروبي، حيث سجل للجانرز بداية اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي بالدقيقة الـ86 ثم تعادل اللاعب توماس هوليس لفريق سلافيا براغ بالدقيقة التسعين من ضربة رأسية فشل الحارس برند لينو حارس آرسنال في التعامل معها.

مانشستر يونايتد وغرناطة
@ManUtd

وحقق نادي روما مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على أياكس في هولندا بثنائية مقابل هدف، حيث سجل أياكس هدف التقدم عبر اللاعب دافي كلاسين، ثم سجل روما هدفين عبر كل من لورينزو بليغريني واللاعب روجير دا سيلفا.

روما وأياكس
المصدر @ASRomaEN

أما فريق فياريال ففاز على دينامو زغرب بهدف دون رد في كرواتيا، سجله اللاعب جيرارد مورينو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول.

آرسنال في الدوري الأوروبي
المصدر @Arsenal

موعد مباريات العودة باليورباليج

وستُقام مباريات العودة في دور الثمانية باليورباليج يوم الخميس المقبل حيث تنطلق كل المباريات في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

آرسنال في الدوري الأوروبي
@Arsenal


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