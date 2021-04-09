نتائج مباريات الخميس بـ الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار أمس الخميس على مباريات ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2020/2021.

ولعب غرناطة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب آرسنال الإنجليزي مع فريق سلافيا براغ التشيكي، وواجه روما الإيطالي فريق أياكس أمستردام الهولندي، بينما لعب فياريال الإسباني مع فريق دينامو زغرب الكرواتي.

وتمكن فريق مانشستر يونايتد من الفوز في إسبانيا على غرناطة بنتيجة هدفين دون مقابل، سجلهما كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقتين الـ31 والـ90 من عمر المباراة.

صدمة لـ آرسنال في الدوري الأوروبي

أما نادي آرسنال فسقط بفخ التعادل في إنجلترا بنتيجة هدف لكل فريق ضد نادي سلافيا براغ في بطولة الدوري الأوروبي، حيث سجل للجانرز بداية اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي بالدقيقة الـ86 ثم تعادل اللاعب توماس هوليس لفريق سلافيا براغ بالدقيقة التسعين من ضربة رأسية فشل الحارس برند لينو حارس آرسنال في التعامل معها.

وحقق نادي روما مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على أياكس في هولندا بثنائية مقابل هدف، حيث سجل أياكس هدف التقدم عبر اللاعب دافي كلاسين، ثم سجل روما هدفين عبر كل من لورينزو بليغريني واللاعب روجير دا سيلفا.

أما فريق فياريال ففاز على دينامو زغرب بهدف دون رد في كرواتيا، سجله اللاعب جيرارد مورينو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول.

موعد مباريات العودة باليورباليج

وستُقام مباريات العودة في دور الثمانية باليورباليج يوم الخميس المقبل حيث تنطلق كل المباريات في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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