نصائح مهمة لتجنب العطش في نهار رمضان

المواطن- محمد داوود- جدة

أكثر ما يشكو منه الفرد نهار رمضان هو الشعور بالعطش، وخصوصًا في حال ارتفاع درجة حرارة الأجواء أو عند بذل أي مجهود جسدي، ولكن كيف يمكن تفادي هذا الشعور حتى يتمكن الفرد من الصيام بلا متاعب.

تجنب مشروبات الكافيين:

وتقول استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد لـ”المواطن“: إن مشكلة الشعور بالعطش الشديد في رمضان قد يكون نتيجة عدة أسباب منها ما هو مرتبط بالأجواء وارتفاع الحرارة أو نتيجة العمل الميداني المرهق أو نتيجة تناول بعض الأطعمة خلال فترة السحور ومنها المخللات والبهارات الحارة والأطعمة المالحة، حيث إنها تزيد من الإحساس بالعطش لاحتوائها على الصوديوم، الإكثار من الحلويات خلال فترتي الإفطار والسحور فرغم دورها في مد الجسم بالطاقة إلا أنها من مسببات العطش، الحد من تناول المشروبات المنبهة والتي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، وخاصة على وجبة السحور، فإنها تعمل على إدرار البول مما يزيد من حاجة الجسم للماء.

تعزيز رطوبة الجسم:

ولفتت إلى ضرورة تجنب أشعة الشمس والحرارة العالية والاستفادة من التكييف في حال قيادة السيارة أو التواجد في المنزل، وتعويض الجسم في الفترة المسائية بالسوائل، كما ينصح بالحرص على تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز أو التمر أو المشمش المجفف فهذه الأطعمة تمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام، كما يمكن تناول سلطة الفواكه بدون إضافة السكر كما يمكن تناول السلطة الخضراء، أيضًا يعتبر التفاح والشمام والفواكه الأخرى مفيدة لكونها غنية بنسبة كبيرة من الماء، وبالتالي تساعد في المحافظة على رطوبة الجسم لأطول فترة ممكنة.

لبن وفواكه وخضار:

وتنصح الدكتور نجود، بتناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار والسحور فذلك يساعد على الهضم ويمد الجسم بطاقة إيجابية تجعل الفرد أكثر نشاطًا وقدرة على مقاومة الجوع والعطش في نهار رمضان، والإكثار من تناول الفواكه والخضار للاستفادة من عناصر مهمة مثل الألياف والفيتامينات تعمل على ضبط عملية الجهاز الهضمي، وتجنب تناول المشروبات الغازية واستبدال ذلك بالعصائر الطازجة والماء.

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