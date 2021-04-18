نصف الأمريكيين البالغين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حوالي نصف عدد الأميركيين البالغين تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، فيما تم تطعيم ما يقارب ثلث السكان البالغين بشكل كامل.

49.7 % من الأمريكيين البالغين:

وقالت المراكز في بيان بأن 128 مليون شخص بالغ 49.7 بالمئة من البالغين تلقوا جرعة واحدة على الاقل من اللقاح، بينما تم تطعيم اكثر من 82 مليون شخص بشكل كامل.

فتح باب الحق بالتطعيم للجميع:

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قرر أن يفتح باب الحق في التطعيم أمام جميع الأميركيين البالغين يوم الاثنين المقبل وهو ما يتوقع ان يزيد من أعداد الأميركيين الذين سيتلقون اللقاح خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

لقاحات تكفي لجميع البالغين:

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستكون لديها بحلول نهاية أيار/مايو جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 كافية لتطعيم جميع البالغين الأمريكيين.

شارك الخبر







شارك الخبر