نواف بن سعد: تشويه السمعة دفعني لـ مقاضاة سامي الجابر

المواطن - محمد سمعه

كشف الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال الأسبق، تفاصيل قضيته مع سامي الجابر لاعب الهلال السابق، وذلك بعد حديث الأخير قبل فترة طويلة عن عدم تدقيق 170 مليون ريال في الزعيم من قبل.

وتحدث الأمير نواف لـ برنامج ” المسار” المذاع على قناة السعودية قائلًا: “من وجهة نظري سامي الجابر واحدًا من أفضل 5 لاعبين بـ تاريخ كرة القدم السعودية، وقضيتي معه حتى الآن لم يُبت فيها لذلك لا أريد الحديث عن الكثير من حيثياتها”.

وتابع الأمير نواف: “قضيتي مع سامي الجابر ليست بسبب حديثه عن عدم تدقيق 170 مليون ريال، ولكن بسبب تشويه السمعة، ليست سمعتي ولكن سمعة مجلس إدارتي وربما الأمر يتعلق بـ مجالس إدارية سابقة في الهلال”.

نواف بن سعد انتظر عامًا كاملًا لتوضيح المقصد

وأضاف نواف بن سعد: “انتظرت مدة سنة من أجل أن يُوضح سامي الجابر مقصد ما قاله، لأنه ليس من الجيد قول كلام دون توضيح المعني أو المقصد، ولهذا اتجهت إلى القضاء، وأنا أثق تمامًا في استقلالية القضاء ونزاهته في المملكة”.

واختتم رئيس الهلال الأسبق حديثه قائلًا: “بعد هذه التصريحات أصدرت وزارة الرياضة بيانًا أكدت فيه أنها لم تتلق من مجلس إدارة سامي الجابر، أي توضيح بخصوص قصة الـ170 مليون ريال، وهو الأمر الذي أكدته رابطة الدوري السعودي للمحترفين”.

سامي الجابر يكشف تفاصيل عن القضية قبل عام

وكان سامي الجابر تحدث في التاسع مايو بعام 2020، عن قضية الـ170 مليون ريال في برنامج ” الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر قائلًا: “هذه القضية منظورة حاليًّا في المحكمة، ولا يحق لي الحديث عنها؛ لأنني أريد ضمان حقوقي، وأنا موقفي في القضية مُدعى عليه”.

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