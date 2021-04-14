نيمار: باريس سان جيرمان فريق رائع

المواطن - مروة نبيل

أشاد البرازيلي نيمار دا سيلفا بمستوى فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ الألماني، مشيرًا إلى أنه ظهر بشكل رائع.

باريس سان جيرمان يخطف التأهل:

ولعب باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ على ملعب حديقة الأمراء، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز العملاق البافاري بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان قد فاز على بايرن ميونيخ ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليثأر من هزيمته في نهائي النسخة الماضية، ليخطف التأهل وينتظر المتأهل من مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند.

نيمار يُشيد بفريقه:

وعلق نيمار خلال تصريحاته لشبكة “مونت كارلو”، على إهدار الفرق ضد بايرن ميونيخ قائلًا: “كل هذه الفرص الضائعة، أهدر عددًا قليلًا منها، ولكن يبقى الشيء الأهم، أنني سعيد للغاية، لأننا تأهلنا للدور قبل النهائي”.

وأضاف النجم البرازيلي: “أنا سعيد للغاية رغم الهزيمة، واجهنا فريقًا رائعًا، وأثبتنا أيضًا الليلة أن باريس فريق رائع، وتأهلنا على حساب بطل أوروبا، والآن علينا العمل والتحسن لتقديم مستوى مميز في المرحلة المقبلة”.

وتابع: “بالطبع نتحدث مع بعضنا كثيرًا داخل الملعب، نحن فريق جماعي، لقد ركض دي ماريا كثيرًا الليلة، لذا الجميع يستحق التهنئة.. باريس سان جيرمان فريق رائع، الآن علينا أن يكون التأهل لقبل النهائي هدفًا دائمًا للفريق”.

واختتم البرازيلي نيمار تصريحاته بعد التأهل الأوروبي قائلًا: “باريس سان جيرمان فريق كبير لا يرضى بالقليل. نحن على أقل تقدير في نصف النهائي”.

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