نيوزيلندا تقرر القضاء على التدخين بحلول 2025

المواطن- متابعة

تسعى نيوزيلندا أن تصبح دولة خالية من التبغ بحلول عام 2025، ومن أجل ذلك بدأت في تطبيق تدابير تشمل حظر بيع السجائر للأشخاص المولودين بعد عام 2004، تمهيداً لحظر تجارة التبغ.

عدد الوفيات من التبغ في نيوزيلندا

وبحسب وزارة الصحة النيوزيلندية يموت نحو 4500 فرد في نيوزيلاندا كل عام بسبب التدخين، الأمر الذي دفع السلطات إلى الإسراع في تنفيذ برنامج هدفه جعل البلاد خالية من التدخين بحلول عام 2025.

ونشرت حكومة نيوزيلندا خطة لمكافحة إدمان التبغ في البلاد، وبفضلها تريد القضاء تمامًا على التدخين بحلول عام 2025.

وقالت وزيرة الصحة، عائشة فيرال، إن البلاد بحاجة إلى نهج جديد لمعالجة هذه المشكلة، متابعة أن الخطة ستبدأ باتباع الآتي: تقليل نسبة النيكوتين الموجودة في منتجات التبغ، وكذلك الحد من الأماكن التي يمكن فيها بيع التبغ والسجائر.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن الفكرة الأكثر أهمية والتي يمكن وصفها بالثورية هي منع التدخين تمامًا على جميع المواطنين المولودين بعد عام 2004. وبالتالي، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد، يجب أن ينمو جيل غير مدخن تمامًا في نيوزيلندا من خلال حظر إجباري.

قالت لوسي إلوود، المديرة التنفيذية لجمعية مكافحة السرطان: التبغ هو أكثر المنتجات الاستهلاكية ضررًا في التاريخ، ويجب علينا التخلي عنه تمامًا.

خسائر ضخمة لرجال الأعمال

ومع ذلك، لا يتفق رجال الأعمال مع هذه المبادرة، الذين بدأوا على الفور في حساب الخسائر الناجمة عن انخفاض مبيعات السجائر، فضلاً عن الزيادة الواضحة في عدد الأسواق السوداء السرية للمبيعات غير القانونية لمنتجات التبغ المقلدة.

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